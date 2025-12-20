Morelia se perfila como Polo de Desarrollo Económico con Parque Agrologístico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que se espera consolidar a la capital michoacana como uno de los Polos de Desarrollo Económico, particularmente con el proyecto del Parque Agrologístico.

Durante una entrevista colectiva, el edil señaló que con el Plan Michoacán se ha dado mayor foco tanto al estado como a la capital en distintos rubros, por lo que confían en que este polo de desarrollo pueda concretarse.

“Hemos tenido ya un par de encuentros con personal de la Secretaría de Economía federal y estamos avanzando en esa parte, por lo que creemos que puede ser una buena noticia; debemos tener más información a detalle arrancando el año (…)”, destacó.

Cuestionado sobre las empresas interesadas en sumarse al proyecto del Parque Agrologístico, señaló que son varias las que se encuentran en proceso; sin embargo, con una de ellas ya llevan a cabo distintos estudios que les han solicitado.

De hecho, el edil afirmó que se encuentran en la parte final de la negociación, aunque subrayó que también hay otras ciudades del norte del país interesadas en que esta empresa se instale en su territorio.

Cabe resaltar que el alcalde no dio a conocer el nombre de las empresas interesadas en el proyecto debido al proceso de negociación en el que se encuentran; no obstante, mencionó que algunas pertenecen al rubro de la tecnología.

Para finalizar, Martínez Alcázar destacó que con este proyecto no solo se espera generar mayores oportunidades de trabajo para las y los morelianos, sino que también se busca que estos empleos sean bien remunerados.

SHA