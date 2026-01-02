Morelia se llenará de ilusión con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal invita a las familias morelianas a disfrutar el próximo lunes 05 de enero de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, una celebración que año con año fortalece la convivencia familiar y mantiene vivas las tradiciones que dan identidad a la ciudad.

Esta actividad que se realiza en coordinación con la Arquidiócesis de Morelia, forma parte del compromiso del gobierno encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar de promover espacios de encuentro, cercanía y bienestar social, especialmente pensados para niñas y niños, en un ambiente seguro, ordenado y festivo.

El programa arranca a las 5:00 de la tarde con la aparición de los Reyes Magos en el Santuario del Santo Niño de la Salud, resaltando el sentido espiritual y comunitario de esta celebración tan significativa para las familias morelianas.

Posteriormente, a partir de las 6:00 de la tarde, dará inicio la cabalgata por la avenida Acueducto, rumbo al Centro Histórico, permitiendo que las familias disfruten del paso de Melchor, Gaspar y Baltazar en un ambiente de alegría y sana convivencia.