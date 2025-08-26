¡Morelia se llena de tradición y bohemia! Así será el Certamen de Tunas 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La música tradicional de las tunas estudiantiles volverá a llenar de alegría, capas y guitarras el corazón de Morelia, con la realización del Certamen Internacional de Tunas "Ciudad de Mechuacan 2025", los días 6 y 7 de septiembre.
El evento reunirá a agrupaciones de México, España, Chile y Puerto Rico, en una fiesta musical y cultural gratuita en espacios públicos y con un concierto final en el Teatro Mariano Matamoros.
📅 Sábado 6 de septiembre
17:00 hrs: Callejoneada con los grupos participantes por la Cerrada de San Agustín
17:30 hrs: Serenata a madrinas e invitadas especiales en el Kiosco de Plaza de Armas
📅 Domingo 7 de septiembre
16:00 hrs: Concierto final en el Teatro Mariano Matamoros
🎟️ Cooperación: $100 pesos + costo de servicio
🔗 Boletos disponibles en: Red Access
Tuna del CICS del Instituto Politécnico Nacional
Tuna de Empresariales de la Ciudad de México
Tuna Hispanoamericana de la Facultad de Ingeniería, UMSNH
Tuna de Derecho de Santiago de Compostela
Estudiantina de Gallardos de la Universidad Santo Tomás
Tuna Alondras de Puerto Rico (invitadas especiales)
Este tipo de certámenes no solo promueven la música bohemia y universitaria, sino que también fortalecen los lazos culturales entre países de habla hispana. Además, brindan una experiencia única para turistas y habitantes locales.
