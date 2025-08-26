Morelia

¡Morelia se llena de tradición y bohemia! Así será el Certamen de Tunas 2025

El certamen se realizará el 6 y 7 de septiembre en el centro histórico de Morelia, con grupos musicales de México, España, Chile y Puerto Rico
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La música tradicional de las tunas estudiantiles volverá a llenar de alegría, capas y guitarras el corazón de Morelia, con la realización del Certamen Internacional de Tunas "Ciudad de Mechuacan 2025", los días 6 y 7 de septiembre.

El evento reunirá a agrupaciones de México, España, Chile y Puerto Rico, en una fiesta musical y cultural gratuita en espacios públicos y con un concierto final en el Teatro Mariano Matamoros.

Actividades del programa:

📅 Sábado 6 de septiembre

  • 17:00 hrs: Callejoneada con los grupos participantes por la Cerrada de San Agustín

  • 17:30 hrs: Serenata a madrinas e invitadas especiales en el Kiosco de Plaza de Armas

📅 Domingo 7 de septiembre

  • 16:00 hrs: Concierto final en el Teatro Mariano Matamoros
    🎟️ Cooperación: $100 pesos + costo de servicio
    🔗 Boletos disponibles en: Red Access

Tunas participantes:

  • Tuna del CICS del Instituto Politécnico Nacional

  • Tuna de Empresariales de la Ciudad de México

  • Tuna Hispanoamericana de la Facultad de Ingeniería, UMSNH

  • Tuna de Derecho de Santiago de Compostela

  • Estudiantina de Gallardos de la Universidad Santo Tomás

  • Tuna Alondras de Puerto Rico (invitadas especiales)

Este tipo de certámenes no solo promueven la música bohemia y universitaria, sino que también fortalecen los lazos culturales entre países de habla hispana. Además, brindan una experiencia única para turistas y habitantes locales.

