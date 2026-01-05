Morelia

¡Morelia se llena de magia! Esperan más de 50 mil asistentes en la Cabalgata de Reyes

Autoridades estiman una asistencia récord; familias disfrutaron entre música, luces y regalos
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la Cabalgata de los Reyes Magos se espera una afluencia estimada de más de 50 mil personas, destacó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

Durante el desarrollo de la actividad, Alarcón Olmedo indicó que, en un primer registro, se contabilizaban cerca de 40 mil asistentes; sin embargo, precisó que será al concluir la jornada cuando se den a conocer los datos finales sobre la afluencia.

Aunado a esto, detalló que, conforme avanzan los contingentes, se ha ido liberando de manera gradual la circulación vehicular, por lo que, en la zona del Templo del Niño de la Salud, aseveró que ya se reanudó el tránsito.

Cabe resaltar que la cabalgata llegará frente a la Catedral de Morelia, donde Melchor, Gaspar y Baltasar dirigirán un mensaje a las y los niños. Asimismo, las autoridades municipales destacaron que, al concluir la actividad, se realizará el reparto de rosca de reyes y chocolate caliente.

SHA

asistencia
Rosca de Reyes
Cabalgata de Reyes Magos

