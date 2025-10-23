Morelia se llena de cempasúchil con 12 mil 500 plantas en plazas y jardines

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 12 mil 500 plantas de flor de cempasúchil decorarán distintos espacios públicos de la capital michoacana, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Desde la Plaza de Armas, el funcionario explicó a medios de comunicación que estas acciones forman parte de la decoración con motivo de la temporada de Día de Muertos.

“Empezamos en Plaza de Armas, Villalongín, Las Tarascas, Calzada Juárez, boulevard García de León, Plaza Morelos, el circuito de la Biblioteca Pública y Las Rosas”, detalló el secretario.