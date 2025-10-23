Morelia se llena de cempasúchil con 12 mil 500 plantas en plazas y jardines

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 12 mil 500 plantas de flor de cempasúchil decorarán distintos espacios públicos de la capital michoacana, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Desde la Plaza de Armas, el funcionario explicó a medios de comunicación que estas acciones forman parte de la decoración con motivo de la temporada de Día de Muertos.
“Empezamos en Plaza de Armas, Villalongín, Las Tarascas, Calzada Juárez, boulevard García de León, Plaza Morelos, el circuito de la Biblioteca Pública y Las Rosas”, detalló el secretario.
Añadió que la inversión destinada a la adquisición de las plantas fue de 400 mil pesos, y provienen de viveros michoacanos, principalmente de Tarímbaro y Copándaro.
Asimismo, pidió el apoyo de la ciudadanía para preservar estos espacios en buen estado, ya que en años anteriores se ha detectado que algunas personas se llevan las plantas.
“La idea es que esto pueda durar el mayor tiempo posible; esperemos que se quede hasta mediados del mes de noviembre, que es cuando empezamos a retirarlas para prepararnos con la instalación de las nochebuenas”, subrayó.
Finalmente, Vázquez Vargas mencionó que, al realizar el cambio de temporada, las plantas que aún se encuentran en buenas condiciones suelen ser regaladas a la población.
