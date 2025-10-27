Morelia se llena de arte: llega el Amore Fest con invitados de 3 países

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 31 de octubre, Morelia será sede del Amore Fest 2025, un festival internacional de diseño y arte que reunirá talento de tres países y diez ciudades en un solo espacio: Cultural Nido, ubicado en Rayón #396, Centro.

La jornada iniciará a partir de las 16:00 horas, con un extenso programa que incluye:

🧠 Charlas y conversatorios (de 4:00 a 7:00 p.m.)

🛍️ Bazar & expo creativa (de 4:00 a 11:00 p.m.)

🎶 Música en vivo (de 7:00 p.m. a 2:00 a.m.)

El festival busca ser un espacio de intercambio cultural y artístico, donde convergen diseñadores, artistas, creadores independientes y amantes del arte contemporáneo. El acceso al evento es totalmente gratuito, lo que lo convierte en una excelente opción cultural y recreativa para locales y visitantes.