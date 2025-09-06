Morelia se llena de alegría con el Certamen Internacional de Tunas 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El corazón de Morelia vibró con música, alegría y tradición durante el Certamen Internacional de Tunas 2025 “Ciudad Mechucán”.
Grupos provenientes de España, Chile, Puerto Rico y México, junto con las tunas locales, contagiaron entusiasmo a turistas y visitantes.
La magia inició en la Cerrada de San Agustín con una callejonada, donde aplausos, risas y bailes llenaron el ambiente. El espíritu festivo se trasladó a la Plaza de Armas, donde cada tuna recorrió los espacios e interactuó con paseantes, tanto morelianos como turistas.
El romanticismo llegó al kiosco de la Plaza de Armas, donde cada agrupación buscó conquistar a las madrinas e invitadas especiales con melodías llenas de encanto y tradición.
Entre risas, aplausos y canciones, el certamen dejó una estela de buen ánimo, amor y alegría que convirtió la tarde moreliana en un verdadero espectáculo de colores y sonidos.
mrh