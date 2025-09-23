Morelia

Morelia se llena de acción gamer: el Gaming Festival será en octubre

Prepárate para competir en torneos de FC25, Smash Bros, Clash Royale, además habrá cosplay, finales de Valorant y muchos premios
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Atención gamers! El Gaming Festival Morelia, uno de los eventos más esperados por la comunidad gamer local, se llevará a cabo el viernes 11 de octubre, a partir de las 12:00 del día, en las instalaciones del Colegio de Morelia, ubicado en Av. Guadalupe Victoria #2225.

La actualización fue anunciada por los organizadores a través de redes sociales, donde destacaron que este ajuste busca ofrecer una mejor experiencia y permitir la participación de más competidores en los diferentes torneos.

🎮 ¿Qué habrá en el Gaming Festival Morelia?

El festival incluye torneos para todos los gustos y niveles:

  • FC25: Demuestra tus habilidades en el campo de batalla virtual.

  • Super Smash Bros: ¡Prepárate para la lucha definitiva!

  • Clash Royale: Estrategia en tiempo real para dominar la arena.

  • Beyblade X: Combates de velocidad y precisión.

  • Gran Final de Abstract League (Valorant): Competencia universitaria que promete emociones fuertes.

🎭 Concurso de cosplay y acceso libre

Además, los asistentes podrán participar gratuitamente en el Concurso de Cosplay, mostrando su creatividad al disfrazarse como sus personajes favoritos del mundo gamer y geek.

📲 ¿Cómo inscribirse?

La inscripción para los torneos se realiza a través del enlace compartido en la cuenta oficial de Instagram de Tz Esports Center:
🔗 instagram.com/Esports7z

