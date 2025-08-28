Morelia se engalana para recibir las Fiestas Patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, que encabeza el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Servicios Públicos dirigida por el secretario Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, informó que se han instalado alrededor de 250 adornos patrios en diferentes puntos estratégicos de la capital, los cuales permanecerán iluminados durante todo septiembre.

La instalación incluye pasacalles, rehiletes, banderas y luminarias, algunas piezas rescatadas y rehabilitadas de años anteriores, además de nuevas adquisiciones.