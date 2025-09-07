Morelia se desvive con la 3ª edición del Certamen Internacional de Tunas, Ciudad de Mechuacán

El recibimiento a Michoacán con picante, charanda y mezcla fue la presentación de la Tuna de Derecho de Santiago de Compostela, España, quien destacó con su romanticismo, encantó a los presentes y ruborizó a un tanto con sus melodías.

Mozart se hizo presente con la Tuna Universitaria de Empresariales de la Ciudad de México, quienes con la fiesta brava recibieron aplausos del público.

Con la insignia de San Nicolás, la Tuna Hispanoamericana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UMSNH mostró sus cualidades con Caja de música, maravillando al público por su peculiar bailarina estrella de la noche. Si nos dejan se coreó por todo el Teatro Matamoros y poner a bailar al público fue el toque que encantó a todos.

Con la muestra de tres generaciones, el humor y la picardía se hicieron presentes con la Estudiantina de Gallardos de la Universidad Santo Tomás de Concepción, Chile, quienes con su bolero y romanticismo invitaron al público a bailar. Un popurrí mexicano trajo grandes recuerdos con canciones de Juan Gabriel y su cierre mágico con Así fue.