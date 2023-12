Morelia se 'cuece aparte' ; legalidad es respaldada por Justicia Cívica: González Cussi

Efectivamente la ley es general y para todos y ello implica confianza, en el caso de la Policía de Morelia ha habido un crecimiento marcado por el INEGI de 21 puntos porcentuales en el tema de confianza; y en percepción, que hubo un incremento del 28% según el INEGI, ha logrado que 3.2 morelianos de cada diez, hoy confíen en la estrategia de seguridad; que den el visto bueno a la administración y consideren que las cosas pueden mejorar.

Recordó que ha habido multas las cuáles han sido procesadas a través del Juzgado de Justicia Cívica de Morelia cuando hay manifestaciones, lo que ha ocasionado que ahora miembros del magisterio, soliciten “marbetes”, y sepan en donde sí y en donde no estacionarse, mientras que sobre la toma de Palacio Municipal que realizaron los de la CNTE, dijo que se dan por “inercia porque no has encontrado otro cauce institucional”.

