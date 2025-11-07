Morelia se alista para recibir a más de mil patinadores en el Festival Roller

En la capital, el viernes 14 se llevará a cabo la inauguración con un recorrido nocturno de 15 kilómetros, que partirá del primer cuadro de la ciudad, pasando por el Acueducto y el boulevard García de León.

El sábado por la mañana se realizará otra ruta de entre 20 y 25 kilómetros para patinadores avanzados, la cual incluirá un tramo del Periférico, pasando por Casa Michoacán para descender hacia el Centro Histórico.

De hecho, entre otras de las actividades que se impulsarán el sábado, está que en el primer cuadro del Centro Histórico se contará con una presentación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia, que interpretará distintas estampas michoacanas y la tradicional Danza de los Viejitos.

Entre las sorpresas que también se tendrán el sábado, detallaron que se elevará un globo de cantoya gigante, para dar paso al encendido de la Catedral de Morelia y así las y los asistentes puedan disfrutar de estos espectáculos visuales, precisaron.

En cuanto al domingo, indicaron que se efectuará otra ruta hacia salida a Quiroga, por la ciclovía que se encuentra en el sitio.

Para finalizar, extendieron una invitación a la ciudadanía para que puedan presenciar este evento y, a la par, pidieron comprensión a los conductores, para que circulen con precaución por los trayectos donde se realizarán las actividades, las cuales se detallarán en las redes sociales de Rollers Morelia.