Morelia se alista para recibir a más de mil patinadores en el Festival Roller

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de mil patinadores participarán en el segundo Festival Roller de Morelia, que se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre en distintos puntos de la capital michoacana, detalló Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia.
En rueda de prensa, el funcionario explicó que, además de la preservación del patrimonio cultural, una de las encomiendas de la dependencia es la difusión y el impulso constante del patrimonio cultural e inmaterial de la ciudad. Por ello, distintas áreas del Ayuntamiento impulsan esta segunda edición del Festival Roller.
Hernández Razo compartió que, para esta edición, se esperan alrededor de mil participantes, tanto de Morelia como de otras ciudades de la República Mexicana, entre ellas Guanajuato, Monterrey, Ciudad de México, Celaya y León.
Los organizadores precisaron que, con este festival, se busca impulsar el turismo deportivo en la capital michoacana, además de fomentar un uso positivo del espacio público.
Aunado a ello, destacaron que se contará con el apoyo de la Policía Morelia durante todos los trayectos —principalmente para patinadores de nivel intermedio— y en las actividades programadas del 14 al 17 de noviembre, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad correspondientes.
En la capital, el viernes 14 se llevará a cabo la inauguración con un recorrido nocturno de 15 kilómetros, que partirá del primer cuadro de la ciudad, pasando por el Acueducto y el boulevard García de León.
El sábado por la mañana se realizará otra ruta de entre 20 y 25 kilómetros para patinadores avanzados, la cual incluirá un tramo del Periférico, pasando por Casa Michoacán para descender hacia el Centro Histórico.
De hecho, entre otras de las actividades que se impulsarán el sábado, está que en el primer cuadro del Centro Histórico se contará con una presentación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia, que interpretará distintas estampas michoacanas y la tradicional Danza de los Viejitos.
Entre las sorpresas que también se tendrán el sábado, detallaron que se elevará un globo de cantoya gigante, para dar paso al encendido de la Catedral de Morelia y así las y los asistentes puedan disfrutar de estos espectáculos visuales, precisaron.
En cuanto al domingo, indicaron que se efectuará otra ruta hacia salida a Quiroga, por la ciclovía que se encuentra en el sitio.
Para finalizar, extendieron una invitación a la ciudadanía para que puedan presenciar este evento y, a la par, pidieron comprensión a los conductores, para que circulen con precaución por los trayectos donde se realizarán las actividades, las cuales se detallarán en las redes sociales de Rollers Morelia.
RPO