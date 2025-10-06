Morelia se alista para la Bienal oriGIn, encuentro internacional sobre productos con sello de origen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo miércoles iniciará en Morelia la Bienal oriGIn, un encuentro internacional dedicado a las Indicaciones Geográficas (IG), figuras que reconocen y protegen la calidad, reputación o características de productos vinculados a un territorio específico.

Del 8 al 10 de octubre, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia será sede de este evento que reunirá a más de 600 expertos y productores provenientes de 40 países. Durante tres días se desarrollarán conferencias, paneles y exposiciones orientadas a fortalecer la protección y el valor comercial de los productos con denominación de origen y otras figuras de indicación geográfica.

Además, el evento contará con la participación de 80 expositores locales e internacionales que presentarán productos representativos de distintas regiones del mundo.

La Bienal oriGIn busca promover la cooperación global en torno a la propiedad intelectual, la sustentabilidad y el desarrollo regional ligado a los productos de origen, temas que cobran cada vez mayor relevancia para productores, comunidades y consumidores.

