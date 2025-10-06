Morelia

Morelia se alista para la Bienal oriGIn, encuentro internacional sobre productos con sello de origen

Morelia se alista para la Bienal oriGIn, encuentro internacional sobre productos con sello de origen
CORTESÍA
Arturo Molina
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo miércoles iniciará en Morelia la Bienal oriGIn, un encuentro internacional dedicado a las Indicaciones Geográficas (IG), figuras que reconocen y protegen la calidad, reputación o características de productos vinculados a un territorio específico.

Del 8 al 10 de octubre, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia será sede de este evento que reunirá a más de 600 expertos y productores provenientes de 40 países. Durante tres días se desarrollarán conferencias, paneles y exposiciones orientadas a fortalecer la protección y el valor comercial de los productos con denominación de origen y otras figuras de indicación geográfica.

Además, el evento contará con la participación de 80 expositores locales e internacionales que presentarán productos representativos de distintas regiones del mundo.

La Bienal oriGIn busca promover la cooperación global en torno a la propiedad intelectual, la sustentabilidad y el desarrollo regional ligado a los productos de origen, temas que cobran cada vez mayor relevancia para productores, comunidades y consumidores.

rmr

Alfredo Ramírez Bedolla
Indicaciones Geográficas
Bienal oriGIn

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com