Morelia: sale a comprar tacos y unos tipos la siguen; alguien la ayudó

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de Facebook una joven moreliana compartió un desagradable momento que pasó en la capital del estado cuando salió a comprar tacos en su bicicleta y unos sujetos la siguieron a bordo de una motocicleta y un vehículo.

“Les quiero contar lo que me acaba de pasar, hasta ahorita se me bajó un poquito el susto. Fui por unos tacos en mi bicicleta y al regresar me empezó a perseguir un Chevy guinda con dos tipos, y una moto”.