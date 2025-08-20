Morelia revive el Barroco: concierto gratuito de música antigua este miércoles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Orquesta de Música Antigua Morelia-Valladolid invita al público a disfrutar de un recital especial titulado “Violonchelos y Continuo”, que se llevará a cabo este miércoles 27 de agosto a las 19:00 horas en la histórica Casa Natal de Morelos, ubicada en la calle La Corregidora #113 del Centro de Morelia.

Con entrada libre, este concierto ofrecerá un recorrido musical por el repertorio barroco de los siglos XVII y XVIII, con obras de compositores como J.S. Bach, A. Vivaldi, G. Bononcini, G. F. Geminiani y más.

El recital contará con la participación de los músicos Claudia Cisneros, E. Mauricio Torres y Christian Calderón, quienes interpretarán piezas escritas originalmente para violonchelo y bajo continuo, una técnica musical esencial en la época barroca que provee la base armónica de las composiciones.

Programa destacado: