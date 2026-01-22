Morelia: rescatan a cinco perritos abandonados en casa de Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de cinco perros —tres hembras y dos machos— en situación de abandono fueron rescatados de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Villas del Pedregal, durante un operativo realizado por el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), informó Minerva Bautista Gómez, directora general del IMPA.

Al respecto, la directora señaló que en esta ocasión la FGE canalizó al instituto una solicitud de apoyo para llevar a cabo el operativo, el cual se derivó de una denuncia ciudadana en dicho fraccionamiento, ubicado al poniente de la capital michoacana.