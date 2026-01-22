Morelia: rescatan a cinco perritos abandonados en casa de Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de cinco perros —tres hembras y dos machos— en situación de abandono fueron rescatados de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Villas del Pedregal, durante un operativo realizado por el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), informó Minerva Bautista Gómez, directora general del IMPA.
Al respecto, la directora señaló que en esta ocasión la FGE canalizó al instituto una solicitud de apoyo para llevar a cabo el operativo, el cual se derivó de una denuncia ciudadana en dicho fraccionamiento, ubicado al poniente de la capital michoacana.
“En este fraccionamiento es muy común el abandono; generalmente son espacios rentados y la gente se va dejando, además de basura, problemas y deudas, dejan perritos (…)”, recalcó.
Añadió que, en este caso, no se localizaron animales fallecidos; sin embargo, los cinco perros rescatados no se encuentran esterilizados, tienen aproximadamente un año de edad y son de talla mediana a grande. Detalló que sus características generales y estado de salud podrán conocerse con mayor precisión una vez que, en las instalaciones del IMPA, se les realicen las valoraciones y pruebas correspondientes.
“No se ven heridos, pero ahora viene el tema más importante, que es saber qué sucederá con ellos. Uno se regresará —después de ser esterilizado—, ya que no se encontraba dentro del domicilio, sino que es un perro comunitario”, puntualizó.
Aunado a esto, la directora recalcó la importancia de concretar un convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y el IMPA, así como de revisar y fortalecer los protocolos que se aplican durante el aseguramiento de animales, a fin de garantizar su adecuada atención y resguardo.
