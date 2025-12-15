Morelia registra su mes más seguro en 10 años: edil Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante noviembre de 2025 se registraron tres homicidios en Morelia, la cifra más baja en la última década, informó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

En rueda de prensa sobre los resultados en materia de seguridad y el reporte turístico de Morelia, el edil subrayó la importancia de compartir con las y los morelianos datos relacionados con la construcción de la paz y los avances de las estrategias implementadas.

Añadió que el municipio trabaja en la construcción de la paz tanto de manera proactiva como reactiva. En este último rubro, explicó que se actúa al contener los delitos, "capturando delincuentes y cuando se comete un delito hay una investigación, reacción y castigo a los responsables", precisó.

En este tenor, señaló que, en materia de homicidios, durante el periodo 2015-2018 se entregó el municipio con un promedio de 11.5 homicidios mensuales; mientras que, de 2018 a 2021, la cifra aumentó a 42 homicidios por mes. Por lo cual, indicó que desde 2021 se ha trabajado con mayor énfasis en la disminución de este delito.

Asimismo, Martínez Alcázar subrayó que, en el mes de noviembre, se registraron tres homicidios, la cifra más baja en los últimos 10 años, y al corte de los primeros 15 días de diciembre, aseveró que no se ha registrado ningún caso.

“Eso no es obra de la casualidad, es obra de un trabajo que ha reflejado resultados a través del tiempo y que también hemos resaltado que los temas proactivos, lo que es la cultura, el arte, el turismo, el desarrollo económico, la generación de empleos, la educación, en generar alternativas para los jóvenes […]”, expresó.

Aunado a esto, Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia, destacó que actualmente se cuenta con un promedio anual de 14.5 homicidios.

