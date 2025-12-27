Morelia registra reducción del 80% en el robo de cableado del alumbrado público

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, se ha registrado una disminución del 80% en el robo de cableado del alumbrado municipal, esto debido a acciones como la implementación del cableado aéreo y el cambio en materiales, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

En entrevista, el secretario detalló que cuando se recibió la dependencia en la administración de 2021, se identificó una alta incidencia en el robo de cable, lo que afectaba los circuitos y ocasionaba fallas en las luminarias públicas.

Ante esta situación, compartió que se implementaron distintas medidas para reducir la incidencia. En 2022 se comenzó a trabajar de manera más amplia en la instalación de cableado aéreo, además de cambiar el material utilizado, sustituyendo el cobre para evitar su comercialización por parte de quienes robaban este insumo.

En este sentido, precisó que la disminución en esta problemática se atribuye a que actualmente cerca del 70% del cableado ya no es de cobre, además de que se ha avanzado en el reemplazo del cableado subterráneo por cableado aéreo.

“Por ejemplo se ha impulsado mucho este cableado aéreo en el tema del libramiento, prácticamente en el libramiento el 100% de este cableado es aéreo. También en el río sobre Solidaridad y en algunos otros puntos como la avenida Pedregal (...)”, puntualizó el secretario.

Para culminar, detalló que -aunque la incidencia es menor- todavía suelen captar reportes de luminarias apagadas en las que se identifica esta problemática, por lo que se direccionan las labores correspondientes para restablecer el servicio.

BCT