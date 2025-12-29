Morelia registra más de 100 reportes falsos de emergencia en 2025: PC Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de este año, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia ha recibido más de 100 reportes falsos sobre emergencias, informó el coordinador Francisco Xavier Lara Medina.
En entrevista telefónica para MiMorelia.com, el coordinador señaló que, afortunadamente, el pasado 28 de diciembre —Día de los Inocentes— no se registraron llamadas de “broma”; sin embargo, a lo largo del año sí se han presentado reportes falsos.
Lara Medina precisó que en este 2025 se captaron 111 falsas alarmas, las cuales incrementan principalmente durante el verano y en diciembre, debido al periodo vacacional.
Sobre este mismo tema, el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, compartió que la corporación municipal tampoco recibió reportes falsos el pasado 28 de diciembre.
En el acumulado, explicó que el comportamiento es fluctuante, pues las llamadas de broma se registran usualmente en el 911, aunque no siempre están relacionadas con el Día de los Inocentes. Señaló que hay semanas en las que no se recibe ninguna llamada falsa, mientras que en otras pueden presentarse una o dos.
Cuestionado sobre la disminución de estos reportes, consideró que podría deberse a una mayor conciencia de la ciudadanía sobre la importancia del número de emergencias y del trabajo que realizan Protección Civil y Bomberos, paramédicos, Cruz Roja, equipos de rescate y corporaciones policiacas.
RPO