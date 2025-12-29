Morelia

Morelia registra más de 100 reportes falsos de emergencia en 2025: PC Municipal

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos reporta 111 llamadas falsas en lo que va del año; la mayoría se concentran en vacaciones
Morelia registra más de 100 reportes falsos de emergencia en 2025: PC Municipal
FB: Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de este año, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia ha recibido más de 100 reportes falsos sobre emergencias, informó el coordinador Francisco Xavier Lara Medina.

En entrevista telefónica para MiMorelia.com, el coordinador señaló que, afortunadamente, el pasado 28 de diciembre —Día de los Inocentes— no se registraron llamadas de “broma”; sin embargo, a lo largo del año sí se han presentado reportes falsos.

“Es un tema complicado recibir un llamado de emergencia que resulte falso, ya que se desplaza personal y vehículos, además de que implica desatender algún otro posible llamado real (…)”
comentó

Lara Medina precisó que en este 2025 se captaron 111 falsas alarmas, las cuales incrementan principalmente durante el verano y en diciembre, debido al periodo vacacional.

“Es un tema delicado, por ende, se hace un llamado a la ciudadanía a no hacer mal uso de los números de atención de emergencias (…)”
recalcó

Sobre este mismo tema, el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, compartió que la corporación municipal tampoco recibió reportes falsos el pasado 28 de diciembre.

En el acumulado, explicó que el comportamiento es fluctuante, pues las llamadas de broma se registran usualmente en el 911, aunque no siempre están relacionadas con el Día de los Inocentes. Señaló que hay semanas en las que no se recibe ninguna llamada falsa, mientras que en otras pueden presentarse una o dos.

“La mayoría son realizadas por menores de edad; de hecho, en el registro tenemos un apartado de niños jugando, quienes marcan al teléfono de emergencias y hacen este tipo de llamadas (…)”
puntualizó

Cuestionado sobre la disminución de estos reportes, consideró que podría deberse a una mayor conciencia de la ciudadanía sobre la importancia del número de emergencias y del trabajo que realizan Protección Civil y Bomberos, paramédicos, Cruz Roja, equipos de rescate y corporaciones policiacas.

Te puede interesar:
En esta temporada aumentan accidentes viales que requieren intervención de PC Municipal
Morelia registra más de 100 reportes falsos de emergencia en 2025: PC Municipal

RPO

Emergencia
PC Municipal
reportes falsos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com