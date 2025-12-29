Morelia registra más de 100 reportes falsos de emergencia en 2025: PC Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de este año, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia ha recibido más de 100 reportes falsos sobre emergencias, informó el coordinador Francisco Xavier Lara Medina.

En entrevista telefónica para MiMorelia.com, el coordinador señaló que, afortunadamente, el pasado 28 de diciembre —Día de los Inocentes— no se registraron llamadas de “broma”; sin embargo, a lo largo del año sí se han presentado reportes falsos.