Morelia registra crecimiento en distintos segmentos turísticos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el año pasado, los segmentos de turismo médico y ecoturismo registraron una mayor respuesta en Morelia, por lo que en 2026 se continuarán impulsando distintos eventos en la capital michoacana, destacó Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.

En entrevista colectiva, la secretaria indicó que, si bien Morelia se ha consolidado como un referente en materia de festivales, también se han impulsado otros segmentos turísticos con el objetivo de dar mayor visibilidad al municipio y a distintas áreas que ofrecen atractivos relevantes para las y los visitantes.

Respecto al ecoturismo, Aquique Arrieta señaló que uno de los eventos con mejor respuesta fue el Morelia Bike Marathon —centrado en el ciclismo de montaña—, ya que logró reunir a cerca de mil competidores, con la participación de ciclistas provenientes no sólo de Michoacán, sino también de otros estados del país.

En este tenor, adelantó que para 2026 los organizadores ya se encuentran planeando una nueva carrera de ciclismo. Aunado a esto, indicó que la buena respuesta en eventos de tenis ha incidido en que se concreten inversiones para mejorar la infraestructura de los espacios donde se desarrollaron competencias de este deporte.