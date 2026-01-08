Morelia registra baja en violencia contra mujeres durante diciembre: Semmujeris

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de diciembre se registró una menor incidencia en los reportes de violencia contra las mujeres en Morelia; de hecho, al refugio municipal únicamente ingresó una mujer, informó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris).

En entrevista para MIMORELIA.COM, la funcionaria detalló que, a diferencia de otros periodos vacacionales, en el diciembre pasado se observó una tendencia a la baja en estos reportes.

Añadió que, en el comparativo, la Semmujeris en el mes de noviembre cerró con más de mil 200 atenciones (en distintos rubros), mientras que en diciembre se registraron 517 atenciones presenciales, con atención psicológica en el 35% de los casos, además de asesoría jurídica, talleres y otras actividades.

“Es diferente a otros años, que no llegaron más mujeres al refugio y tampoco a solicitar atenciones psicológicas, no habíamos pasado una situación como esta. Sin embargo, lo festejamos, ya que quiere decir que no hubo mujeres que necesitaron de esa atención inmediata”, precisó.

Hernández Abarca añadió que en diciembre únicamente una mujer, proveniente de otro municipio, accedió al refugio. Asimismo, indicó que por parte de Policía Morelia no les canalizaron reportes en este rubro.

Aunado a esto, la secretaria resaltó la necesidad de continuar con la difusión de estos espacios, a fin de que las mujeres, tanto de Morelia como del interior del estado, conozcan que existen lugares a los que, en caso de enfrentar una situación de violencia, pueden acudir para solicitar apoyo psicológico, jurídico y, de ser necesario, ser canalizadas a algún refugio.

En la capital michoacana, indicó que pueden solicitar apoyo a través de las redes sociales de la Semmujeris, así como al número de contacto de Policía Morelia (443-113-5000), o acudir directamente a las nuevas oficinas de la dependencia, ubicadas cerca de la Central de Abastos, en la calle Victoriano Pimentel s/n, colonia Aquiles Serdán, C. P. 58218.