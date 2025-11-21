Morelia registra 117 personas en situación de calle; refuerzan operativos ante temporada invernal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia suman 117 personas en situación de calle a quienes se les ha dado la opción de trasladarse a albergues para resguardarse de las condiciones climatológicas, informó José Manuel Álvarez Lucio, director general del DIF Municipal.

En entrevista colectiva, el funcionario municipal explicó que, ante el descenso de temperaturas registrado en los últimos días, los recorridos para identificar y canalizar a estas personas se reforzarán. Por lo que, estiman que en las próximas semanas se realicen al menos dos recorridos adicionales, que usualmente se llevan a cabo por las noches, aunque también analizan realizar algunos por las mañanas.

Recordó que a inicios de mes se tenía un registro de 97 personas en situación de calle, pero tras el operativo de la semana pasada se identificó a 20 más. Indicó que suelen localizarse principalmente en el Centro de la ciudad, sobre todo en plazas públicas, así como en bajo puentes.

Respecto a las últimas 20 personas encontradas, señaló que 17 son hombres y 3 mujeres. Al ser cuestionado sobre edades u origen, comentó que aún no se cuenta con esa información, ya que muchas de estas personas se encuentran en estado de alcoholismo o drogadicción, lo que dificulta obtener datos básicos. Explicó que será hasta que se encuentren más estables cuando se realice el levantamiento correspondiente.

No obstante, añadió que, como ha mencionado en otras entrevistas, en el periodo de tres años desde que comenzaron estos recorridos —con participación de áreas como Policía Morelia, Residuos Sólidos, Derechos Humanos y el DIF Municipal— han detectado que entre el 60 y 65 por ciento de las personas en situación de calle que se ubican en Morelia provienen de otros municipios de Michoacán o incluso de otros estados del país.

“Suelen ser de tierra caliente, de municipios pegados al Estado de México, este año han sido más de Guanajuato, pero también hay de Jalisco y unos pocos de Guerrero. De ese 60% que les comento aproximadamente la mitad es de otros municipios y la otra mitad ya de otros estados (...)”, indicó.