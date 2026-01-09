Morelia registró repunte en intentos y casos de suicidio durante diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de diciembre se registró un repunte en los intentos y casos consumados de suicidio en Morelia, siendo la zona poniente uno de los principales focos de atención, informó Isaac Olguín Guerrero, comisario de la Policía Morelia.

En entrevista colectiva, el comisario señaló que el día de ayer elementos de la corporación atendieron un reporte canalizado desde la base de radio del C5, luego de que, mediante labores de monitoreo, se detectara a una persona que pretendía atentar contra su vida en el distribuidor vial de la salida a Quiroga.

En este contexto, Olguín Guerrero explicó que, una vez que el personal arribó al sitio, se procedió a realizar una contención de crisis y posteriormente la persona fue canalizada para recibir atención de segundo nivel.

Cuestionado sobre si este tipo de incidentes registraron un aumento durante el mes pasado, el comisario indicó que, de manera histórica, diciembre se caracteriza por presentar un alza en este tipo de reportes.

Precisó que únicamente durante diciembre se tiene registro de seis personas que se quitaron la vida, mientras que en las últimas dos semanas del mes se contabilizaron 12 reportes de personas que intentaron atentar contra su vida.