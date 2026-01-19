Morelia refuerza presencia en FITUR 2026 con turismo y cine

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia tendrá una fuerte presencia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, a realizarse en España, tanto en materia turística como a través de la Comisión Fílmica, destacó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.
En entrevista, el edil subrayó que, por segundo año consecutivo, viajará a este evento, considerado uno de los más importantes en materia turística en el ámbito de habla hispana. Señaló que, en esta edición, la FITUR es especialmente relevante para Morelia, debido a que México será el país invitado.
Añadió que la secretaria de Turismo Municipal, Thelma Aquique Arrieta, ya se encuentra en dicho país para iniciar con el montaje del stand de Morelia, mientras que él tiene previsto arribar el miércoles para comenzar con la agenda correspondiente.
Por consiguiente, indicó que entre el miércoles y viernes se llevará a cabo una agenda de trabajo con tour operadores, comisiones fílmicas y diversas cadenas de turismo, con el objetivo de concretar mesas de trabajo y posibles acuerdos de colaboración.
El edil añadió que, dentro de las estrategias que se busca consolidar, está posicionar a Morelia como un destino alterno para quienes asistan al Mundial de Futbol, al señalar que las personas que acuden a este tipo de eventos suelen aprovechar su estancia para visitar otras ciudades.
