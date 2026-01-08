Morelia refuerza caminos rurales y mejora la movilidad comunitaria

La rehabilitación de caminos rurales en tenencias y comunidades ha sido prioridad, al intervenir y mejorar cerca de 250 kilómetros, con lo que se brinda una mayor y mejor movilidad a las familias, facilitando el tránsito y la accesibilidad, además de contribuir a la actividad productiva de las comunidades.

Además, se han intervenido más de 67 hectáreas en el rubro de optimización parcelaria y se ha logrado el mejoramiento de 66 ollas agrícolas. Asimismo, se han realizado trabajos de limpieza en más de 2 kilómetros de ríos y drenes.

Algunas de las comunidades de las 14 tenencias beneficiadas durante 2025 son: Las Trojes, Iratzio, Joyitas, Buenavista, San Bernabé, La Ciénega II, Torrecillas, El Resumidero, La Carbonera, Cotzurio, Los Cuervos, Jerécuaro, El Porvenir, La Alberca, Aracurio, Asiento de Piedra, San Antonio Carupo, Tzintzimacato Grande, Tumbisca, La Concepción, El Páramo, Piedras de Lumbre, La Torrecilla y El Chilar.

De igual forma, se ha brindado apoyo a las comunidades de El Durazno, La Morita, Arroyo Colorado, Joya de Buenavista, Joya de la Huerta, Huertitas, Loma Caliente, Pueblo Viejo, El Reparo, San Carlos Coapa, Nueva Florida, Umécuaro, La Alberca, Aracurio, Asiento de Piedra, San Antonio Carupo, San Pedro Chicacuaro, Chihuerio, Cuanajillo del Toro, Hermenegildo Galeana, La Maiza, El Mezón Colorado y Potrerillos, entre otras.