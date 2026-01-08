Morelia refuerza apoyo a comunidades rurales de San Miguel del Monte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del compromiso del Gobierno de Morelia por atender de manera cercana y directa a la zona rural del municipio, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con las y los encargados del orden de las comunidades pertenecientes a la tenencia de San Miguel del Monte, con el objetivo de escuchar sus principales necesidades y definir acciones concretas.

Durante el encuentro, Yankel Benítez destacó que, para la administración que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, acercarse, dialogar y decidir junto con la gente es la forma correcta de gobernar, reiterando que el trabajo coordinado con las comunidades permite generar soluciones reales y duraderas.

Acompañado por Roberto Carlos López García, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm), se analizaron las necesidades prioritarias del campo, estableciendo acuerdos claros que permitirán mejorar la infraestructura y fortalecer la actividad rural.

Como resultado de este diálogo, la próxima semana iniciarán trabajos con maquinaria en caminos rurales, reafirmando que cuando hay voluntad y coordinación, las acciones se traducen en beneficios directos para la población.

Además, se llevarán regalos de Reyes Magos a niñas y niños de la zona, por parte del DIF Morelia, que preside Paola Delgadillo Hernández.