Morelia reforzará educación vial en el municipio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, aprobó un punto de acuerdo para establecer un Programa Integral de Educación Vial, en el marco de la adhesión de Morelia a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.

La propuesta, que busca liberar banquetas, reordenar paradas de ascenso y descenso del transporte público y promover una movilidad peatonal segura, fue enviada a las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana, a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y a la Comisión de Educación para el dictamen correspondiente para su análisis, por instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez.

El alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, reconocido por su compromiso con el concepto de Ciudad Educadora, ha enfatizado la importancia de formar ciudadanos responsables y participativos, de ahí la relevancia de esta propuesta que pretende fomentar la educación vial y seguir avanzando en la construcción de una ciudad más segura.

La iniciativa tiene como propósito principal transformar a Morelia en una ciudad educadora que fomente el respeto por la vida y la diversidad, priorizando la seguridad de peatones, especialmente niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores.