Morelia recuperará el Centro de Seguridad Social del IMSS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras 16 años de su reubicación y la disminución de los servicios sociales, Morelia recuperará el Centro de Seguridad Social (CSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.
La institución de salud ya cuenta con el proyecto, mientras que el Gobierno de Michoacán deberá hacer su parte con la desincorporación del predio del antiguo Centro de Readaptación Social "Francisco J. Múgica".
Y es que, tras la negativa de Nivel Central para concretar uno de los 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), se planteó un proyecto que ha quedado pendiente a los morelianos derechohabientes del Seguro Social, con el fin de impulsar las actividades deportivas, culturales y recreativas en un solo espacio.
El jefe de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Michoacán, Héctor Vargas Ortiz, comentó que el antiguo Cereso es un espacio de cuatro hectáreas que resulta funcional para el proyecto de recuperación del CSS, el cual —recordó— se encontraba en la avenida Camelinas, pero que en 2009 se retiró para construir lo que hoy es el Hospital General de Zona (n.º 83).
Incrementar la infraestructura y concentrar los servicios sociales en un solo lugar son los objetivos de este proyecto, que busca reforzar los servicios actuales como la alberca ubicada dentro del complejo de la Delegación Administrativa, así como las canchas deportivas, ambos espacios actualmente saturados. Dentro del plan, se contempla construir una alberca olímpica.
Para esta obra, dijo, se requieren 250 millones de pesos, aunque aún no está autorizada por Nivel Central; sin embargo, ya está “apalabrada” para concretarse en los próximos años, sobre todo porque se busca impulsar clubes para adultos mayores y crear espacios que les permitan la recreación.
En cuanto al terreno, el Gobierno del Estado está a la espera de que el IMSS en Michoacán les informe sobre los avances del proyecto, con el fin de enviar la solicitud de desincorporación y donación a favor del Seguro Social al Congreso del Estado.
En ese sentido, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, refirió que esta sería la segunda ocasión que se desincorpora el terreno.
La primera vez —recordó— fue para la descentralización de las oficinas centrales y para pagar la deuda que tenía el Gobierno de Michoacán con el IMSS por concepto de cuotas obrero-patronales. No obstante, la deuda se pagó aparte y Nivel Central no cumplió con las cláusulas de la desincorporación, por lo que el terreno regresó como propiedad del Estado.
En esta nueva desincorporación, Butanda Macías explicó que habrá cláusulas específicas para garantizar no solo la concreción del Centro de Seguridad Social, sino también acciones enfocadas en el adulto mayor, con el objetivo de promover el ejercicio y la cultura en los morelianos.
Por lo pronto, señaló, el Gobierno del Estado espera que el IMSS Michoacán haga la solicitud formal y cuente con el proyecto autorizado, para entonces poder proceder con el trámite ante el Congreso local.
RYE-