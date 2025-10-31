Morelia recuperará el Centro de Seguridad Social del IMSS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras 16 años de su reubicación y la disminución de los servicios sociales, Morelia recuperará el Centro de Seguridad Social (CSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.

La institución de salud ya cuenta con el proyecto, mientras que el Gobierno de Michoacán deberá hacer su parte con la desincorporación del predio del antiguo Centro de Readaptación Social "Francisco J. Múgica".

Y es que, tras la negativa de Nivel Central para concretar uno de los 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), se planteó un proyecto que ha quedado pendiente a los morelianos derechohabientes del Seguro Social, con el fin de impulsar las actividades deportivas, culturales y recreativas en un solo espacio.

El jefe de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Michoacán, Héctor Vargas Ortiz, comentó que el antiguo Cereso es un espacio de cuatro hectáreas que resulta funcional para el proyecto de recuperación del CSS, el cual —recordó— se encontraba en la avenida Camelinas, pero que en 2009 se retiró para construir lo que hoy es el Hospital General de Zona (n.º 83).

Incrementar la infraestructura y concentrar los servicios sociales en un solo lugar son los objetivos de este proyecto, que busca reforzar los servicios actuales como la alberca ubicada dentro del complejo de la Delegación Administrativa, así como las canchas deportivas, ambos espacios actualmente saturados. Dentro del plan, se contempla construir una alberca olímpica.

Para esta obra, dijo, se requieren 250 millones de pesos, aunque aún no está autorizada por Nivel Central; sin embargo, ya está “apalabrada” para concretarse en los próximos años, sobre todo porque se busca impulsar clubes para adultos mayores y crear espacios que les permitan la recreación.

En cuanto al terreno, el Gobierno del Estado está a la espera de que el IMSS en Michoacán les informe sobre los avances del proyecto, con el fin de enviar la solicitud de desincorporación y donación a favor del Seguro Social al Congreso del Estado.

En ese sentido, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, refirió que esta sería la segunda ocasión que se desincorpora el terreno.