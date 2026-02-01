Morelia: recuperan Honda Civic con reporte de robo en Villas del Oriente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo con reporte de robo fue recuperado en el fraccionamiento Villas del Oriente, en Morelia, tras la implementación de un cerco carretero por parte del C5 Michoacán.

El automóvil, un Honda Civic, fue detectado gracias a labores de coordinación entre autoridades municipales y estatales, lo que permitió su localización sin contratiempos ni incidentes mayores.

De acuerdo con información oficial publicada en redes sociales, el operativo se desplegó con precisión tras activarse los protocolos de seguridad correspondientes. La unidad fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales.

Se recuerda a la ciudadanía que ante cualquier situación de emergencia o delito, puede comunicarse al número 911 o realizar denuncias anónimas al 089.

