Morelia recibe la Nochebuena con cielo despejado y clima templado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 24 de diciembre amaneció con un cielo despejado. Mientras la ciudad se prepara para la Nochebuena, el clima ofrece un respiro: temperaturas templadas, viento ligero del norte y ausencia total de lluvia, un escenario que acompaña los rituales cotidianos y los encuentros familiares.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para hoy, la temperatura máxima alcaría los 24 grados Celsius, mientras que por la noche descenderá hasta los 9 grados, marcando un contraste típico del invierno moreliano. Durante la mañana predominan condiciones cubiertas, que darán paso a intervalos de nubes y claros y, finalmente, a un cielo mayormente despejado por la tarde.

Servicios meteorológicos coinciden en un 0% de probabilidad de lluvia y vientos moderados del norte, con rachas de hasta 29 km/h en las horas más cálidas del día.

En un 24 de diciembre sin sobresaltos climáticos, Morelia vive una antesala serena para una de las noches más significativas del año, donde el clima, una vez más, se convertirá en un silencioso aliado.