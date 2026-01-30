Morelia recibe “El vuelo de las grullas”, teatro infantil gratuito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra “El vuelo de las grullas”, una propuesta de teatro multimedia dirigida al público infantil y familiar, llegará a Morelia con una serie de funciones gratuitas en el Teatro Morelia Stella Inda, ubicado en el Centro Histórico de la capital michoacana.
La información fue dada a conocer por la Compañía AjíMaíz, responsable del montaje, como parte del programa Escenarios IMSS-Cultura 2025–2026, iniciativa que busca acercar las artes escénicas a distintos públicos a través de funciones de acceso libre.
La puesta en escena cuenta con la dirección y actuación de Araceli Flores y Fernando Gutiérrez, el arte y creación visual de Pablo A. Varela, así como la interpretación musical en vivo de Gabriel de Dios, “El hijo de Tere”, elementos que conforman una experiencia escénica que combina actuación, proyecciones y música.
De acuerdo con la sinopsis, “El vuelo de las grullas” reflexiona sobre el impacto de la guerra en niñas, niños y jóvenes, así como sobre el poder de las palabras para generar conflicto o promover el diálogo. La historia sigue a Natsu, una niña japonesa que vivió los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y que decide crear mil grullas de papel con la esperanza de volver a casa, en un gesto simbólico de resistencia y paz que también encuentra eco en el contexto actual.
Las funciones se realizarán en el recinto ubicado en avenida Francisco I. Madero Poniente número 1200, en el Centro de Morelia, en los siguientes horarios:
Viernes 30 de enero, a las 11:00 horas.
Sábado 31 de enero, a las 17:00 horas.
Domingo 1 de febrero, a las 17:00 horas.
La obra está recomendada para niñas y niños a partir de los ocho años, aunque pueden asistir menores de edad acompañados de un adulto. La entrada será libre, por lo que se sugiere registrar la asistencia a través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepiuz_mqV8C8cQsQ_baWjT0_pcst-DwVUuAAOWejDLS-PP3w/viewform.
“El vuelo de las grullas” forma parte de la convocatoria Escenarios IMSS-Cultura, con el respaldo del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).
BCT