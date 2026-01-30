Morelia recibe “El vuelo de las grullas”, teatro infantil gratuito

La información fue dada a conocer por la Compañía AjíMaíz, responsable del montaje, como parte del programa Escenarios IMSS-Cultura 2025–2026, iniciativa que busca acercar las artes escénicas a distintos públicos a través de funciones de acceso libre.

La puesta en escena cuenta con la dirección y actuación de Araceli Flores y Fernando Gutiérrez, el arte y creación visual de Pablo A. Varela, así como la interpretación musical en vivo de Gabriel de Dios, “El hijo de Tere”, elementos que conforman una experiencia escénica que combina actuación, proyecciones y música.

De acuerdo con la sinopsis, “El vuelo de las grullas” reflexiona sobre el impacto de la guerra en niñas, niños y jóvenes, así como sobre el poder de las palabras para generar conflicto o promover el diálogo. La historia sigue a Natsu, una niña japonesa que vivió los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y que decide crear mil grullas de papel con la esperanza de volver a casa, en un gesto simbólico de resistencia y paz que también encuentra eco en el contexto actual.