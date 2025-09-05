Morelia recibe con música y tradición el Certamen Internacional de Tunas 2025

El sábado 6 de septiembre, las actividades serán gratuitas: a las 17:00 horas se llevará a cabo una callejoneada desde la Cerrada de San Agustín hasta la Plaza de Armas, y a las 17:30 horas se presentarán las tunas participantes en formato de serenata, también en Plaza de Armas.

El domingo 7 de septiembre, a las 16:00 horas, se realizará un concierto de gala en el Teatro Mariano Matamoros, con la participación de todas las tunas invitadas. En este recinto, la entrada tendrá un costo de 100 pesos.

Cabe destacar que este certamen es una oportunidad para disfrutar de una expresión cultural que data de siglos atrás, pero que se mantiene vigente por el dinamismo de las agrupaciones y el ambiente festivo que generan.

agm