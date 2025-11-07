Morelia

Morelia recibe con gusto a otros países y culturas: Alfonso Martínez

Alcalde da bienvenida a delegación coreana de la Federación Mundial de Taekwondo Policial
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, dio la bienvenida a la delegación coreana de la Federación Mundial de Taekwondo Policial (WPTF por sus siglas en inglés), refrendando a Morelia como un gran destino para visitantes de todas partes del mundo.

“Les doy la bienvenida a la ciudad, es para nosotros un honor tenerlos en Morelia pues nos gusta mucho que vengan personalidades de otros países y de otras culturas”, comentó el alcalde a la delegación encabezada por Kim Seung Bae, vicepresidente internacional de WPTF.

Tras escuchar que esta Federación busca aplicar la disciplina del taekwondo a los cuerpos policiales, Alfonso Martínez propuso que oficiales de la Policía Morelia próximamente reciban un curso de WPTF como parte de su formación y actualización continua.

Dicha propuesta fue bien recibida por la delegación también integrada por Ro Dae Park, delegado panamericano; Lee Hae Dong, director internacional de instructores policiales; Lee Kyeong Taeg, director de fuerzas especiales; Hwang Young Ju, jefe de capacitadores internacionales; así como el maestro Alberto Miguel Carrillo, director nacional de WPTF en México.

En un ambiente cordial por el intercambio entre ambas culturas, el edil les hizo entrega de artesanías y obsequios típicos de Morelia, mientras que los visitantes agradecieron el ser recibidos por el presidente municipal y poder promover su disciplina en México.

