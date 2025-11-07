Morelia recibe con gusto a otros países y culturas: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, dio la bienvenida a la delegación coreana de la Federación Mundial de Taekwondo Policial (WPTF por sus siglas en inglés), refrendando a Morelia como un gran destino para visitantes de todas partes del mundo.

“Les doy la bienvenida a la ciudad, es para nosotros un honor tenerlos en Morelia pues nos gusta mucho que vengan personalidades de otros países y de otras culturas”, comentó el alcalde a la delegación encabezada por Kim Seung Bae, vicepresidente internacional de WPTF.