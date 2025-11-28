Morelia realizará jornada de pruebas gratuitas de VIH y sífilis en el patio de la Catedral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial contra el VIH, el Ayuntamiento de Morelia, en coordinación con la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Morelia, instalará un módulo con mil pruebas para la detección de VIH y sífilis, el cual se ubicará en el patio de la Catedral de Morelia el próximo lunes.

En rueda de prensa, el director de la Clínica Municipal Poniente, José Murguía Magaña, detalló que dicho módulo estará disponible el primero de diciembre de 10:00 a 15:00 horas y contará con mil pruebas duales (VIH y sífilis).

Aunado a esto, señaló la importancia de impulsar esta jornada, pues de acuerdo con información oficial, en el estado los municipios con mayor número de casos son Uruapan, Lázaro Cárdenas y Morelia, este último con el 40% de los casos, explicó:

Por ello, Murguía Magaña invitó a jóvenes y adultos que tengan alguna sospecha o que deseen realizarse la prueba —que se recomienda hacer de forma anual— a acudir al módulo, realizarse la prueba rápida y recibir la información correspondiente.

“Cuando el tamizaje es mayor, el éxito se centra tanto en realizar la prueba a más personas como en darles el seguimiento correspondiente en caso de detectar algún caso probable o positivo”, destacó.