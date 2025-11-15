Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Morelia reafirma su esencia musical con el Festival Miguel Bernal Jiménez”, afirmó la síndica municipal, Susan Melissa Vázquez Pérez, quien en representación del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, dio la bienvenida a la inauguración de la 37 edición del Festival Internacional de Música de Morelia (FIMM).

Durante su mensaje, destacó que el festival se ha convertido en una de las expresiones culturales más queridas y emblemáticas de Morelia, y que reafirma la vocación artística que ha hecho a la ciudad, merecedora del título de Ciudad Creativa de la Música.