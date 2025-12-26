Morelia prevé dotar de cámaras corporales para el personal de inspección: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se proyecta que para 2026 el personal del área de Inspección y Vigilancia cuente con cámaras corporales, con el objetivo de documentar las actuaciones que realicen, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

Durante una entrevista colectiva, el secretario señaló que actualmente se cuenta con 70 inspectores y, por el momento, no se contempla incrementar el personal en esta área. Asimismo, se le cuestionó sobre la implementación de cámaras corporales para las y los inspectores, tema que en otras ocasiones ya se había planteado.

“Sí está proyectado para que el año que viene se les pueda dotar de cámaras corporales a efecto de que todas las actuaciones que haga el equipo de Inspección y Vigilancia queden debidamente documentadas y así se tenga la certeza de que se está haciendo conforme a derecho (...)”, puntualizó.