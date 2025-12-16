Morelia prevé distintos proyectos para el 2026: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para 2026 se tienen contemplados distintos proyectos para Morelia, como la conclusión de la zona de la Plaza de la Paz, el arreglo de vialidades y otras obras hídricas en beneficio de las y los morelianos, informó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante una entrevista colectiva, el edil señaló que el próximo año se trabajará desde distintos ejes. Entre ellos, destacó que se espera la entrada en operación del nuevo C4 de la Policía Morelia, además de que se priorizará el arreglo de vialidades que ya han cumplido su vida útil.

En el rubro hídrico, indicó que se prevé concluir el acuaférico, así como avanzar en el proyecto de la nueva planta potabilizadora y la red de conducción de agua para la zona poniente de Morelia.