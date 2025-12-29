Morelia prepara operativo interinstitucional de seguridad para Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de Año Nuevo, las corporaciones de seguridad implementarán un operativo interinstitucional en la capital michoacana con el objetivo de garantizar la seguridad durante los festejos, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

Durante una entrevista, el comisionado señaló que este lunes se llevará a cabo una reunión en la XXI Zona Militar para definir los puntos que se reforzarán en este cierre de año.