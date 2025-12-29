Morelia

Morelia prepara operativo interinstitucional de seguridad para Año Nuevo

Corporaciones reforzarán salidas, zonas limítrofes y puntos estratégicos de la ciudad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de Año Nuevo, las corporaciones de seguridad implementarán un operativo interinstitucional en la capital michoacana con el objetivo de garantizar la seguridad durante los festejos, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

Durante una entrevista, el comisionado señaló que este lunes se llevará a cabo una reunión en la XXI Zona Militar para definir los puntos que se reforzarán en este cierre de año.

“Entre estas, las salidas de la ciudad, la zona limítrofe con otros municipios, tanto al norte como al sur de la ciudad, y vamos a estar muy pendientes trabajando en conjunto”
Respecto al número de elementos de la corporación municipal que se desplegarán para estas labores, Alarcón Olmedo mencionó que usualmente por turno se destinan alrededor de 50 elementos, además de los agentes que realizan el despliegue territorial en toda la ciudad, tanto en la zona urbana como en la rural.

Sobre los incidentes que suelen atender con mayor frecuencia en estas fechas, el comisionado indicó que se trata principalmente de alteraciones al orden público, como riñas, así como reportes por disparos al aire.

Morelia prepara operativo interinstitucional de seguridad para Año Nuevo

