Morelia podría recibir donaciones por uso del Palacio Municipal: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseveró que, pese a la negativa del Congreso del Estado, el Palacio Municipal podrá recibir ingresos por su uso, no mediante cobro, sino a través de donaciones.
Durante una entrevista colectiva, el edil recordó que, como había mencionado anteriormente, ante la negativa de las y los diputados para aprobar en la Ley de Ingresos 2026 la renta de este inmueble municipal, cuentan con un “plan B”.
El alcalde añadió que esto será posible porque el marco legal permite recibir donaciones en recursos económicos (no en especie), las cuales ingresarían directamente al municipio.
Aunado a ello, detalló que dichas donaciones se destinarán a las labores de mantenimiento del inmueble, ubicado en el Centro Histórico.
Para culminar, Martínez Alcázar indicó que, desde su perspectiva, tanto este tema del Palacio Municipal como la renta de servicios de la Policía Morelia —que tampoco se aprobó— se politizaron.
RPO