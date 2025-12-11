Morelia

Morelia podría recibir donaciones por uso del Palacio Municipal: Alfonso Martínez

El alcalde aseguró que, pese a la negativa del Congreso del Estado, sí podrán ingresar recursos a las arcas municipales mediante aportaciones voluntarias
Morelia podría recibir donaciones por uso del Palacio Municipal: Alfonso Martínez
AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseveró que, pese a la negativa del Congreso del Estado, el Palacio Municipal podrá recibir ingresos por su uso, no mediante cobro, sino a través de donaciones.

Durante una entrevista colectiva, el edil recordó que, como había mencionado anteriormente, ante la negativa de las y los diputados para aprobar en la Ley de Ingresos 2026 la renta de este inmueble municipal, cuentan con un “plan B”.

“Yo quería tener la aprobación de los diputados para poder hacer un cobro que ingrese a las cajas del municipio, para poder utilizarlo en el recurso público. Ahora lo podremos ingresar como donación”
subrayó

El alcalde añadió que esto será posible porque el marco legal permite recibir donaciones en recursos económicos (no en especie), las cuales ingresarían directamente al municipio.

Aunado a ello, detalló que dichas donaciones se destinarán a las labores de mantenimiento del inmueble, ubicado en el Centro Histórico.

Para culminar, Martínez Alcázar indicó que, desde su perspectiva, tanto este tema del Palacio Municipal como la renta de servicios de la Policía Morelia —que tampoco se aprobó— se politizaron.

“Bueno, ya sabe, un poco politizado. Porque no se aprueba el cobro de Palacio Municipal, pero un ejemplo de cobro de algo así es Palacio Clavijero. Sin embargo, quiero decirles que, aunque no tengamos ese permiso, vamos a poder recibir donaciones por el servicio (…)”
concluyó
Te puede interesar:
“No estoy conforme”, refiere edil moreliano tras aprobación de Ley de Ingresos 2026
Morelia podría recibir donaciones por uso del Palacio Municipal: Alfonso Martínez

RPO

Alfonso Martínez
Palacio Municipal

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com