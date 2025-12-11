Morelia podría recibir donaciones por uso del Palacio Municipal: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseveró que, pese a la negativa del Congreso del Estado, el Palacio Municipal podrá recibir ingresos por su uso, no mediante cobro, sino a través de donaciones.

Durante una entrevista colectiva, el edil recordó que, como había mencionado anteriormente, ante la negativa de las y los diputados para aprobar en la Ley de Ingresos 2026 la renta de este inmueble municipal, cuentan con un “plan B”.