Morelia: plaza de San Agustín se llena de sabor con el Festival de la Enchilada y la Corunda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El aroma de los antojitos mexicanos ya se respira en la plazuela de San Agustín, donde este fin de semana se realizará el 16° Festival de la Enchilada y la Corunda.
Desde temprano, las cocineras encendieron los comales y comenzaron a preparar los ingredientes frescos que dan vida a platillos típicos como enchiladas rojas, pambazos, gorditas y tacos dorados, además de contar con ollas que mantienen calientes las corundas.
El sonido del aceite chispeando acompaña el ir y venir de los visitantes, quienes se dejan guiar por el olor que rodea el área y despierta el apetito.
En los alrededores de la plaza, los puestos se llenan de color con los vitroleros de agua fresca de horchata y jamaica, y, para quienes prefieren algo dulce, no faltan los buñuelos crujientes que completan la experiencia gastronómica típica de Michoacán.
Ya pasa de las dos de la tarde y las mesas comienzan a ocuparse; el murmullo de la gente se empieza a mezclar con la música de banda que pone ritmo al recorrido entre los puestos.
El festival continuará este sábado y domingo desde las 10:00 horas, ofreciendo a morelianos y visitantes la oportunidad de disfrutar de los sabores más representativos de la gastronomía michoacana, en un ambiente familiar que contará con distintas presentaciones culturales en el centro de la plaza.
rmr