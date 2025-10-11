Morelia: plaza de San Agustín se llena de sabor con el Festival de la Enchilada y la Corunda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El aroma de los antojitos mexicanos ya se respira en la plazuela de San Agustín, donde este fin de semana se realizará el 16° Festival de la Enchilada y la Corunda.

Desde temprano, las cocineras encendieron los comales y comenzaron a preparar los ingredientes frescos que dan vida a platillos típicos como enchiladas rojas, pambazos, gorditas y tacos dorados, además de contar con ollas que mantienen calientes las corundas.