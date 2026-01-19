Morelia: persona queda atrapada en elevador de edificio sobre la Nocupétaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Protección Civil Michoacán acudieron este lunes en un edificio ubicado sobre la avenida Nocupétaro, tras recibir el reporte de una persona atrapada en un elevador.

De acuerdo con el informe oficial difundido a través de redes sociales, el incidente ocurrió en el edificio ubicado en avenida Héroes de Nocupétaro #888, en la colonia Industrial, que alberga distintas oficinas de dependencias así como negocios privados.

Al llegar al sitio, los elementos de rescate procedieron a liberar a la persona, en la zona del estacionamiento, quien fue valorada médicamente en el lugar.