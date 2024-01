Morelia Patrimonio de la Humanidad celebra próxima apertura de túneles de Palacio de Gobierno

Añadió que, ya una vez hechos los túneles, sí tiene que cobrar para que se mantenga la obra, sea autosustentable y que ello permita seguir estudiando para abrir más, "esto es un pedacito, hay tramos, pero no sabemos hasta dónde lleguen" y ejemplificó que Puebla con 470 metros y hasta el momento han descubierto diez kilómetros, pero no están abiertos.

Recordó que no hay evidencia bibliográfica de éstos o de otro tipo de los túneles porque "eran secretos (y quizá) se usaban entre autoridades religiosas y de gobierno pues la Nueva Valladolid se fundó en la loma de Guayangareo, como una ciudad criolla, no indígena, en medio de gente que no quería a los españoles, por lo que (se cree) que los túneles eran para una acción defensiva para ocultar tesoros, manejar armas y otras cosas".