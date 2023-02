Morelia: nuevo reglamento eliminará 200 permisos de venta de alcohol

"Desde le Inicio de esta administración tuvimos la falta de seguimiento en las licencias de giro C. Hemos sido cuidadosos para con base el nuevo reglamento y más de 200 licencias se van a dar de baja porque no cumplieron con el reglamento y no han cumplido de manera permanente con la revisión del funcionamiento de estos lugares", apuntó.

Por su parte, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar recalcó que es indispensable generar orden en cuanto a la venta de alcohol en el municipio.

"El Gobierno Municipal tiene que tomar las decisiones, de igual al forma muchas tienen adeudos y estoy a favor de cancelar licencias y ellos tienen que saldarlo para que se pueda dar", enfatizó.

