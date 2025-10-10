Morelia no solo celebra también cultiva el cine: Fátima Chávez

En ese sentido, frente al comité organizador del FICM, autoridades estatales y municipales, cineastas, e invitados internacionales, Chávez Alcaraz resaltó que el Gobierno de Morelia ha fortalecido la vocación cinematográfica de la ciudad “Con trabajo tenaz y congruente, a través de la recién creada Comisión Fílmica de Morelia que este mes cumple dos años".

Resaltó la creación del Fondo de Atracción de Producciones del Ayuntamiento, gracias al cual se rodó el cortometraje “El viaje de Luciano”, dirigido por Edgar Bahena y protagonizado por Kate del Castillo, quienes encontraron en las calles de la ciudad, en su gente y en las instituciones el respaldo necesario para realizar dicha producción.

A lo anterior se suma que, con apoyo financiero del municipio, la convocatoria “Hecho en Morelia” reunió al talento joven de la ciudad para la realización del cortometraje “Las señoritas de Valladolid”, el cual forma parte de la Selección Michoacana del 23 FICM.