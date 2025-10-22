Morelia mantiene reducción en homicidios, asegura Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, afirmó que la tendencia de los homicidios en el municipio continúa a la baja.

En entrevista colectiva, el edil fue cuestionado respecto al número de homicidios registrados en lo que va de este mes, ya que de acuerdo con información de la Policía Morelia, en el acumulado suman 19 casos.

Al respecto, recordó que al inicio de su administración recibieron un promedio de 42 homicidios mensuales, y aunque en este mes de octubre se ha tenido un repunte, recalcó que la tendencia general sigue siendo descendente.

“La tendencia es a la baja (…), porque hemos agarrado a muchos delincuentes, por cierto algunos de otras nacionalidades, y son cosas que están sucediendo. Pero lo que sí es una constante es que la seguridad en Morelia cada vez es mejor y estamos avanzando”, subrayó.

Por ende, Martínez Alcázar destacó que ante los repuntes, se realizan los ajustes correspondientes en la estrategia de seguridad.

Esto con el propósito de reforzar las acciones y continuar con la reducción de este tipo de delitos.

BCT