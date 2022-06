Morelia: madre solicita apoyo para válvula que requiere su bebé para ser operada

Añadió: “La mamá no quiso el traslado, por lo que el Hospital Infantil determinó apoyar a la señora con la operación de forma gratuita, pero le mencionaron que la válvula no la tenemos, porque es un servicio que no ofrecemos, pero que pasara a Trabajo Social, quien ya se encarga de conseguirla, a través de donadores altruistas y organizaciones civiles que apoyan al hospital en estas situaciones, no se le mando a comprarla. Apenas se consiga se operará a la menor de forma gratuita”.

Si es tu deseo ayudar a Jennifer y a su bebé, puedes ponerte en contacto al siguiente número: 44-32-22-08-07.

AC