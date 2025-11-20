Morelia, lugar donde Jorge Armando “N” buscaba pasar desapercibido: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, detalló que Jorge Armando “N”, supuesto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan que fue recientemente detenido, únicamente se ocultaba en la capital michoacana.
A la par, afirmó que en el municipio se han logrado disminuir en gran medida distintos delitos, por lo que señaló que los resultados de los operativos reflejan la coordinación que se mantiene entre los tres órdenes de gobierno.
Aunado a esto, el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, indicó que este tipo de detenciones obliga a las autoridades a mantenerse alertas.
Sobre la supuesta operatividad de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, en la capital michoacana, señaló que la corporación de seguridad municipal no tiene antecedentes de esta persona en el municipio.
En ese sentido, explicó que, tal como lo mencionó el alcalde Alfonso Martínez, lo que se detecta en este caso es que dicho individuo se estaba escondiendo en una vivienda.
No obstante, recalcó que toda la línea de investigación está bajo el mando de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que no brindaría más detalles, ya que se debe evitar entorpecer el proceso.
RPO