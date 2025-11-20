Morelia, lugar donde Jorge Armando “N” buscaba pasar desapercibido: Alfonso Martínez

Sobre la supuesta operatividad de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, en la capital michoacana, señaló que la corporación de seguridad municipal no tiene antecedentes de esta persona en el municipio.

En ese sentido, explicó que, tal como lo mencionó el alcalde Alfonso Martínez, lo que se detecta en este caso es que dicho individuo se estaba escondiendo en una vivienda.

No obstante, recalcó que toda la línea de investigación está bajo el mando de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que no brindaría más detalles, ya que se debe evitar entorpecer el proceso.