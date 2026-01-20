Morelia llevará su riqueza cultural y turística a Fitur 2026, en Madrid

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia se alista para promover su cultura, atractivos turísticos, gastronomía y tradiciones en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que se realizará del 21 al 25 de enero en la capital española.

Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, destacó que la participación en este foro tiene el objetivo de fortalecer la promoción turística y establecer alianzas estratégicas que permitirán atraer a más viajeros internacionales, sobre todo en este año, en donde México es el país invitado y se espera la visita de 150 mil asistentes, así como 9 mil 500 empresas del sector de viajes y turismo provenientes de 155 países.

La secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta, explicó que a lo largo del programa de actividades, sostendrán reuniones de trabajo con autoridades, representantes del sector de viajes, turismo global y tour operadores.

Además, estarán presentes en el encuentro de alto nivel organizado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) que representa al sector privado, el cual reunirá a empresarios, ministros y autoridades para analizar las oportunidades de inversión.

Asimismo, asistirán a la Fundación Casa de México en Madrid, donde sostendrá un encuentro con representantes de la industria de viajes y turismo.

De manera especial, la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, indicó que la Comisión Fílmica de Morelia estará por segundo año consecutivo en la Fitur, abriendo las puertas de la ciudad para que productoras internacionales elijan a la capital como un destino para sus películas.

Alfonso Martínez recordó que el municipio es reconocido mundialmente por su belleza arquitectónica y colonial, además de ser sede de festivales importantes, como el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el Festival de Música Miguel Bernal Jiménez y el Festival Internacional de Órgano.

Por todo ello, Alfonso Martínez anticipó que la participación de Morelia en la Fitur será una de las sobresalientes, pues cuenta con grandes atractivos que la convierten en una ciudad que puede competir con cualquier destino turístico y cultural del mundo.

rmr