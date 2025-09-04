Morelia: llegó a su casa en Misión del Valle y había otras personas; FGE le ayuda a recuperarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), logró la restitución de un inmueble a su legítimo propietario, tras la celebración de un acuerdo reparatorio derivado de una denuncia por despojo, en el municipio de Morelia.

La denuncia fue presentada por la propietaria de un inmueble ubicado en la calle Convento de Xochimilco, del fraccionamiento Misión del Valle, quien, en el mes de enero del 2023 se percató de que en el domicilio habían quitado las persianas de la ventana y que en el interior se encontraban muebles distintos a los que ella tenía.