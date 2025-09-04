Morelia: llegó a su casa en Misión del Valle y había otras personas; FGE le ayuda a recuperarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), logró la restitución de un inmueble a su legítimo propietario, tras la celebración de un acuerdo reparatorio derivado de una denuncia por despojo, en el municipio de Morelia.
La denuncia fue presentada por la propietaria de un inmueble ubicado en la calle Convento de Xochimilco, del fraccionamiento Misión del Valle, quien, en el mes de enero del 2023 se percató de que en el domicilio habían quitado las persianas de la ventana y que en el interior se encontraban muebles distintos a los que ella tenía.
El asunto fue canalizado al CMASC, donde un agente del Ministerio Público propuso a las partes involucradas resolver el conflicto mediante un acuerdo reparatorio, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Ambas partes aceptaron esta alternativa.
Como resultado, personal de este Centro de Mecanismos acudió al inmueble para realizar la diligencia de restitución, en presencia y con la voluntad de las partes involucradas. Esta acción permitió que la víctima recuperara su propiedad de manera pacífica y conforme a derecho.
De acuerdo con el artículo 186 del CNPP, los acuerdos reparatorios son mecanismos legales mediante los cuales la víctima u ofendido y el imputado pueden resolver un conflicto penal, y que, una vez cumplidos y aprobados por el Ministerio Público o el Juez de Control, conllevan la extinción de la acción penal.
