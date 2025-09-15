Morelia, lista para celebrar fiestas patrias: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Estamos listos como cada año para llevar nuestras fiestas patrias en paz (…)”, aseveró el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista colectiva, el alcalde recalcó que para la realización de los festejos patrios es de suma importancia la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Por ende, señaló que se cuenta con un operativo de seguridad en el que participan cientos de elementos y que contempla filtros específicos de acceso.

Respecto a la cancelación de festejos en otros municipios, destacó lo siguiente:

“Es producto de esa inseguridad que se dejó crecer durante seis años con esa política equivocada de abrazos y no balazos. En donde realmente el fortalecimiento de grupos ha complicado las cosas no solo en Michoacán, también en otros estados”, puntualizó.

Martínez Alcázar agregó que este tema llama a la reflexión, puesto que: “hoy se da el Grito de Independencia, pero hoy nuestra soberanía y paz se ven afectadas por grupos fácticos que dañan enormemente a México”, aseveró.

Para finalizar, el edil añadió que en Morelia, además del operativo en el que participa la federación, estado y municipio se efectúan recorridos por parte de la Coordinación de Protección Civil para revisar las medidas de seguridad en las zonas de evacuación y en el montaje del escenario donde esta noche se presentará Christian Nodal.

